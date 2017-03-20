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      Российские банкоматы захватит новый вирус

      13:20, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:20, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      95
      0
      #Россия\n#вирус\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      95
      0

      Он похищает не клиентские деньги, а средства в банкомате.

      Москва. Новый вирус в скором времени атакует российские банкоматы. Как сообщает «Интерфакс» при наборе определенного кода злоумышленники извлекут деньги в обход банковских счетов.

      Центральный банк России разослал участникам рынка письмо с пояснением нового способа атаки. Вирус не имеет форму файла, но находится в оперативной памяти банкомата, поэтому антивирусные программы не способны его засечь. При введении особого кода вирус выдает деньги из кассеты. Он нацелен на самые крупные купюры – 1 или 5 тыс. рублей.

      Вирус появился за рубежом и сейчас не успел атаковать российские банкоматы. Однако все устройства, работающие с операционной системой Windows, находятся под угрозой.

      13:20, 20 марта, 2017
      Дарья Саушина
      95
      0
      #Россия\n#вирус\n#деньги
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