Российские банкоматы захватит новый вирус

Он похищает не клиентские деньги, а средства в банкомате.

Москва. Новый вирус в скором времени атакует российские банкоматы. Как сообщает «Интерфакс» при наборе определенного кода злоумышленники извлекут деньги в обход банковских счетов.

Центральный банк России разослал участникам рынка письмо с пояснением нового способа атаки. Вирус не имеет форму файла, но находится в оперативной памяти банкомата, поэтому антивирусные программы не способны его засечь. При введении особого кода вирус выдает деньги из кассеты. Он нацелен на самые крупные купюры – 1 или 5 тыс. рублей.

Вирус появился за рубежом и сейчас не успел атаковать российские банкоматы. Однако все устройства, работающие с операционной системой Windows, находятся под угрозой.