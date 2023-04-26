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Огонь уничтожил 110 построек в Сосьве Свердловской области

09:59, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Огонь уничтожил 110 построек в Сосьве Свердловской области
09:59, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
90
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#Свердловская область\n#Урал\n#МЧС\n#спасатели\n#осужденные\n#эвакуация\n#гибель человека\n#пожар
Фото: pxhere.com
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Погиб один житель.

Сосьва. Свердловская область. В поселке Сосьва Свердловской области сгорели 110 строений. В настоящее время пожар локализован на площади 9 тысяч кв. м, пишет «Интерфакс».

Удалость отстоять почти 1200 домов, сообщили в региональном управлении МЧС. Обнаружены останки одного погибшего жителя.

В поселке расположено лечебно-исправительное учреждение. Оттуда эвакуировали 240 осужденных.

Предполагают, что очагом возгорания послужила пилорама. Отмечается, что огонь распространился благодаря сильному ветру и наличию сухой травы. Тушение затруднялось большим расстоянием до ближайшего водоема. Пожарным пришлось проложить магистральные линии от реки Сосьва в 2 км длиной. В ликвидации пожара участвовали 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет. 

На территории муниципального образования введен режим ЧС.

Накануне сообщалось о пожаре в поселке Таежный Свердловской области. В пресс-службе МЧС России добавили, что дома горели также и в других населенных пунктах региона, в частности, Висиме, Прогрессе и Неустроева. В настоящее время все эти пожары локализованы. Общее количество привлеченных к тушению сил и средств – более 380 человек и 112 единиц техники. В Свердловскую область прибыл замглавы МЧС России Илья Денисов. Вместе с оперативной группой ведомства он будет координировать работы по ликвидации возгораний и оказанию помощи пострадавшим.

09:59, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
90
0
#Свердловская область\n#Урал\n#МЧС\n#спасатели\n#осужденные\n#эвакуация\n#гибель человека\n#пожар