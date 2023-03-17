Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

В столице Бурятии пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом

09:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В столице Бурятии пьяный мужчина угрожал прохожим пистолетом
09:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Бурятия\n#угрозы\n#оружие
Фото: unsplash.com (Anastassia Anufrieva)
97
0

Полицейские задержали его.

Улан-Удэ. Бурятия. Полицейские в Улан-Удэ задержали мужчину, который ходил по улицам города и целился в прохожих. Об этом сообщает RT.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении ведёт себя неадекватно, обнажил оружие», — сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал. Представитель региональных органов внутренних дел Ирина Романова добавила, что мужчину задержали и доставили в отдел полиции сотрудники Росгвардии. При задержании у злоумышленника изъяли пневматический пистолет.

09:50, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
97
0
#Бурятия\n#угрозы\n#оружие