В амурской Тынде ввели режим ЧС из-за проливных дождей

Тында. Амурская область. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Тынде. Как передаёт «Мир 24», причиной стали проливные дожди. Из-за этого в «столице БАМа» уже смыло два моста.

В результате их обрушения отрезанными от остальной части города оказались два микрорайона. В одном из них, где живут 800 человек, нет даже объездной дороги.

Также отмечается, что разлившаяся река Тында подтопила два десятка домов, в результате пришлось эвакуировать 26 человек. Остальные разъехались по родственникам. Также затоплена автомобильная дорога между двумя населёнными пунктами.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время федеральную трассу «Лена» накроют сильные дожди с грозами. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.