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В амурской Тынде ввели режим ЧС из-за проливных дождей

12:30, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В амурской Тынде ввели режим ЧС из-за проливных дождей
12:30, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
53
0
#Амурская область\n#дожди\n#чрезвычайная ситуация
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области
53
0

По прогнозу, скоро ливни накроют федеральную трассу «Лена».

Тында. Амурская область. Режим чрезвычайной ситуации объявили в Тынде. Как передаёт «Мир 24», причиной стали проливные дожди. Из-за этого в «столице БАМа» уже смыло два моста.

В результате их обрушения отрезанными от остальной части города оказались два микрорайона. В одном из них, где живут 800 человек, нет даже объездной дороги.

Также отмечается, что разлившаяся река Тында подтопила два десятка домов, в результате пришлось эвакуировать 26 человек. Остальные разъехались по родственникам. Также затоплена автомобильная дорога между двумя населёнными пунктами.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время федеральную трассу «Лена» накроют сильные дожди с грозами. Водителей просят воздержаться от поездок на дальние расстояния.

12:30, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
53
0
#Амурская область\n#дожди\n#чрезвычайная ситуация