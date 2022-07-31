В Севастополе боевым дроном атакован штаб Черноморского флота

Севастополь. Штаб Черноморского флота в Севастополе 31 июля был атакован неопознанным объектом. По предварительной информации, это был ударный беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник», — написал глава Севастополя.

В результате налета ранения получили пять сотрудников штаба, погибших нет. На месте ЧП работают представители ФСБ.

Добавим, исходя из требований безопасности, все массовые мероприятия в честь празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе отменены. Губернатор попросил жителей по возможности не покидать свои дома.