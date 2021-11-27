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С 28 ноября Россия ограничит въезд граждан из ряда стран Африки

16:01, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
С 28 ноября Россия ограничит въезд граждан из ряда стран Африки
16:01, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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0
#Россия\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
118
0

Прибывших из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии будут тестировать на ковид.

Москва. Новый штамм коронавируса из Ботсваны и ЮАР привёл к ограничениям на прилёт в Россию иностранцев. Об этом пишет «Российская газета»

Чтобы не допустить распространения нового штамма, Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года. С 28 ноября ограничат въезд для граждан, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Вместе с этим в России организуют экспресс-тестирование на ковид своих граждан, которые вернулись из упомянутых выше территорий, а также Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.

16:01, 27 ноября, 2021
Андрей Бирюков
118
0
#Россия\n#коронавирус
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