С 28 ноября Россия ограничит въезд граждан из ряда стран Африки

Прибывших из Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии будут тестировать на ковид.

Москва. Новый штамм коронавируса из Ботсваны и ЮАР привёл к ограничениям на прилёт в Россию иностранцев. Об этом пишет «Российская газета».

Чтобы не допустить распространения нового штамма, Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля 2022 года. С 28 ноября ограничат въезд для граждан, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

Вместе с этим в России организуют экспресс-тестирование на ковид своих граждан, которые вернулись из упомянутых выше территорий, а также Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.