В МЧС прокомментировали видео с губернатором Крыма и сопровождающими его вплавь людьми

Ролик из затопленной ливнями Керчи вызвал широкий резонанс в соцсетях.



Керчь. Республика Крым. Люди, плывущие кролем за лодкой губернатора Крыма Сергея Аксенов в Керчи не являются спасателями. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Ранее в соцсети и СМИ попало видео, на котором руководитель региона и чиновники передвигаются по затопленной ливнями улице Керчи на лодке, которую вплавь сопровождают трое одетых в форму мужчин. Ролик вызвал широкий резонанс и множество комментариев.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму, плывущие за лодкой люди не являются сотрудниками указанного ведомства, а также представителями региональной спасслужбы. Это посторонние лица, которые пустились в заплыв по собственному желанию.

«Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками», - добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Между тем ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил в интервью СМИ, что плывущие люди на видео – спасатели, которые вынуждены добираться вплавь до ряда объектов.

Добавим, с мая на востоке Крыма почти ежедневно идут дожди, выпало уже почти две месячные нормы осадков, что привело к резкому повышению уровня реки Мелек-Чесме. Водой подтопило 236 домов и больницу в Керчи. В центре города нет электричества, проезд по затопленным улицам невозможен. Объявлена эвакуация жителей нескольких районов.

UPD: позднее сам Сергей Аксенов подтвердил, что за лодкой вплавь передвигались спасатели.