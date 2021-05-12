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Крымчанина задержали за угрозы взорвать школу в соцсетях

12:14, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
Крымчанина задержали за угрозы взорвать школу в соцсетях
12:14, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
115
0
#Крым\n#терроризм\n#задержание\n#взрыв\n#школа\n#угрозы\n#соцсети
Фото: pixabay.com
115
0

Злоумышленник утверждает, что хотел всего лишь проверить реакцию спецслужб на подобные посты.

Октябрьское. Крым. Взрыв в одной из школ пообещал устроить житель села Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым. Как пишет «Российская газета», мужчина опубликовал пост об этом на своей странице в соцсети, после чего был задержан правоохранительными органами.

По словам злоумышленника, на самом деле он не планировал теракт, а просто хотел проверить эффективность работы спецслужб после трагических событий в Казани.

Напомним, 12 мая в столице Татарстана 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе. Погибли 9 человек – 7 детей и 2 взрослых. Задержанный заявил, что ненавидит всех людей.

12:14, 12 мая, 2021
Евгений Кандаков
115
0
#Крым\n#терроризм\n#задержание\n#взрыв\n#школа\n#угрозы\n#соцсети