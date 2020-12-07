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Около 30 человек отравились хлором в Астрахани

12:59, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Около 30 человек отравились хлором в Астрахани
12:59, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
227
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#Астраханская область\n#бассейн\n#Динамо\n#дети\n#Следственный комитет\n#полиция\n#Роспотребнадзор\n#губернаторы\n#МЧС\n#отравление
Фото: 30.mchs.gov.ru
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В числе пострадавших – 18 детей.

Астрахань. Астраханская область. Десятки посетителей бассейна спорткомплекса «Динамо» в Астрахани отравились хлором. Инцидент произошел утром 7 декабря, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Причиной предварительно называют превышение концентрации обеззараживающего вещества при обработке воды. В здании комплекса находилось 30 человек. Спасатели эвакуировали 13 детей и 3 взрослых.
По состоянию на 10:30 МСК в больницы Астрахани были госпитализированы 26 человек, из них 18 детей в возрасте от 4 до 12 лет и 8 взрослых.
На месте работает межведомственная оперативная группа полиции, Следственного комитета и Роспотребнадзора. Специалисты проверяют уровень концентрации хлора в воздухе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ситуацию взял под личный контроль губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
12:59, 07 декабря, 2020
Евгений Кандаков
227
0
#Астраханская область\n#бассейн\n#Динамо\n#дети\n#Следственный комитет\n#полиция\n#Роспотребнадзор\n#губернаторы\n#МЧС\n#отравление