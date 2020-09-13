13-летний мальчик за рулем «Тойоты» врезался в отбойник в Подмосковье

Юного водителя и двух его друзей госпитализировали.

Одинцово. Московская область. Подросток в Подмосковье сел за руль и врезался в отбойник. По информации Лайфа, авария с участием 13-летнего мальчика произошла на Минском шоссе в Одинцове. Ребенок разогнал «Тойоту» до скорости более 150 километров в час, после чего автомобиль врезался в отбойник.

Юный водитель, а также двое его друзей – мальчик и девочка – с травмами попали в больницу. Возраст ребят – от 13 до 16 лет.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП. Они выясняют, где подростки взяли машину и как разогнали её до такой скорости.