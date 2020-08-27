Транспортная полиция приступила к доследственной проверке госпитализации Навального

В номере, где жил политик, и местах, где он побывал, изъято более 100 предметов.



Томск. Томская область. Следователи транспортной полиции проверяют места, которые политик Алексей Навальный посещал во время пребывания в Томской области. Об этом сообщается на официальном сайте Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что доследственная проверка инициирована Западно-Сибирской транспортной прокуратурой.

В частности, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал оппозиционер, и участки местности по маршруту его передвижения. Следователи изъяли более 100 предметов, изучили данные систем видеонаблюдения.

Также назначено более 20 различных экспертиз (судебно-медицинские, биологические, физико-химические).

Следов сильнодействующих либо наркотических веществ в местах пребывания политика пока не обнаружено, говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа при посадке в самолет сообщением Томск-Москва основателю Фонда по борьбе с коррупцией стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционера в состоянии комы доставили в реанимацию. Двое суток омские врачи боролись за жизнь политика. Утром 22 августа Навального авиарейсом отправили на лечение в берлинскую клинику Charite, где он и находится до сих пор.

26 августа руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву опросили в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. Следственные действия, по ее словам, вел сотрудник транспортной полиции.