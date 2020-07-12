В приморье контрабандист вывез леса из России на сумму 175 млн рублей

Злоумышленник взят под стражу.





Владивосток. Приморье. В Приморском крае задержали подозреваемого в нелегальном вывозе срубленного леса за рубеж. Об этом сообщает «Российская газета».

Мошенник использовал для прикрытия фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. В таможню он предоставлял подложные документы о происхождении вырубленного леса и его производителе.

Злоумышленнику не раз удавалось вывозить лес в одно из сопредельных России государств. Его добычей был берёзовый и осиновый пиловочник, тополь Максимовича и пиломатериалы других древесных пород.

По предварительным данным общий объём вывезенного леса составляет 22 тысячи кубических метра. Ущерб составляет более 175 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда <…> стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

Контрабандист заключён под стражу.