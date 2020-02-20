Историк Соколов написал в заключении роман о любви к своей предполагаемой жертве

Бывшего доцента истфака СПбГУ обвиняют в убийстве молодой ученицы.



Санкт-Петербург. Преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов, обвиняемый в расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, увлекся в СИЗО литературой. Как рассказал РБК его адвокат Александр Почуев, историк написал биографический роман о своих отношениях с убитой девушкой.

По словам юриста, бывший доцент исторического факультета вуза сейчас заканчивает свое произведение, вносит правки в текст. Роман автор назвал «Любовь». Также известно, что Соколов планирует опубликовать книгу только при условии согласия родственников Анастасии Ещенко. В дальнейших планах у обвиняемого – написать научный трактат о Наполеоне.

Адвокат рассказал, что сейчас Соколов дает признательные показания. Юрист намерен подать ходатайства о дополнительных экспертизах - психолого-психиатрической и фармакологической. Последняя касается тех препаратов, которые его подзащитный принимал накануне и в день трагедии.

Как уже сообщалось, ученого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая была влюблена в своего преподавателя. Мужчину выловили 9 ноября 2019 года из реки Мойки в Санкт-Петербурге с рюкзаком, в котором нашли две отрезанные руки девушки и травматический пистолет. Было возбуждено уголовное дело. Позднее историка арестовали.