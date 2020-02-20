Пять человек получили переломы позвоночника при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

Самолет перевозил вахтовиков.



Магадан. Травмы различной степени тяжести получили не менее 10 пассажиров и членов экипажа частного самолета в Магадане. Как пишет «Интерфакс», Ан-2 совершил жесткую посадку неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Самолет должен был доставить вахтовых рабочих в поселок Сеймчан Магаданской области. Пожара на борту после приземления удалось избежать, поскольку баки для горючего были практически пусты. Все, кто находился на борту, смогли выбраться из "кукурузника" самостоятельно. Следователи рассматривают две версии причин случившегося: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Аэродром «Магадан-13» в настоящее время работает в штатном режиме.

Как рассказал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов, врачи обследовали 12 человек. Пятерых госпитализировали с компрессионными переломами позвоночника, еще пятеро отпущены домой на амбулаторное лечение, двое на момент интервью находились в процессе обследования. Пострадавших отправили в областную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

Всего на борту находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа.