Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин

Летательный аппарат приземлился на лёд Куйбышевского водохранилища.





Казань. Татарстан. Зампредседателя комитета Госдумы России по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб в Татарстане при крушении частного вертолёта. Как передает Газета.ру, информацию об этом подтвердил вице-спикер палаты Сергей Неверов.

Помощник депутата и пилот госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать плохие метеоусловия или технические неполадки.

Вертолёт Bell 407 разбился в Лаишевском районе Татарстана в 30 км от Казани. Летательный аппарат приземлился на лёд Куйбышевского водохранилища в 6 км от берега. По словам очевидцев, вертолёт летел на низкой высоте. По информации пресс-службы МЧС, вертолёт летел из населенного пункта Левашево Алексеевского района в центральной части республики в Матюшино Лаишевского района в 77 км.

У погибшего остались жена, двое сыновей и дочь.