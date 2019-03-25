В Югорске около 3 тонн детского питания хранили в морге

Полиция начала проверку по данному факту.

Югорск. Ханты-Мансийский автономный округ. Полиция Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) начала проверку по факту хранения коробок с детским питанием в морге. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по ХМАО.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, в морге хранится около 3 тонн детского питания стоимостью приблизительно в 1,5 млн рублей. При этом учреждение осуществляет свою непосредственную деятельность.