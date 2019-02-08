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Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

16:54, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:54, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#семья\n#опека\n#брак\n#опекунство\n#органы опеки\n#вина\n#уголовное дело\n#Московская область\n#гибель детей\n#задержание
Фото: s-zametki.ru
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Ранее женщина утверждала, что мальчик упал в ванной.

Подольск. Московская область. В Подольске приемная мать признала вину в смерти 3-летнего сына. Об этом пишет портал «360».

По словам старшего помощника руководителя СК РФ по Московской области Ольги Врадий, на допросе женщина раскаялась в содеянном.

«Она сообщила следователям, что <…> нанесла мальчику несколько ударов рукой, после чего ребенок упал и потерял сознание. От полученных травм он скончался в больнице», — сказала представитель СК.

Установлено, что в приемной семье мальчика периодически избивали. Причастность второго опекуна к гибели не подтвердилась.

Напомним, мальчик умер в больнице 4 февраля от закрытой черепно-мозговой травмы. Приемная мать утверждала, что сын упал в ванной. Однако экспертиза установила, что травма образовалась «не менее чем от 6 травматических воздействий».

Позже следователи выяснили, что опекуны имели фиктивный брак. Всего в семье было 6 детей, 3 из которых приемные. Во время расследования их изъяли и поместили во временные семьи.

Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть. Также делопроизводство начали против должностных лиц органов опеки.

16:54, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
61
0
#семья\n#опека\n#брак\n#опекунство\n#органы опеки\n#вина\n#уголовное дело\n#Московская область\n#гибель детей\n#задержание

 

 

 


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