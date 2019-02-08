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Помощника постпреда Кадырова в Крыму задержали по подозрению в вымогательстве

09:41, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:41, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#оружие\n#драка\n#предприниматели\n#Чечня\n#вымогательство\n#задержание
Фото: archive.government.ru
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Ситуацию прокомментировал глава Чеченской республики.

Чечня. Помощника постпреда главы Чечни Рамзана Кадырова в Крыму Мурада Саидова задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом пишет РБК.

О задержании стало известно агентству «Говорит Москва» от источников. Саидов является помощником на общественных началах представителя Кадырова на полуострове Исы Хачукаева.

Задержание произошло в ресторане «Встреча» в городе Саки. 6 февраля полицейские прибыли на место после анонимного звонка о драке в заведении. На месте правоохранители обнаружили более 10 вооруженных людей, избивавших предпринимателя Ибрагима Алиева. Коммерсант получил тяжкие телесные повреждения.

Кадыров потребовал разобраться в ситуации.

«По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев», — написал Кадыров во «ВКонтакте».

Также он отметил, что требует дать принципиальную и объективную оценку случившемуся.

По информации губернатора, изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы. Кроме того, Саидов и Алиев давно знакомы, и их «разногласия» возникли из-за взаимных претензий по бизнесу, отметил Кадыров.

«Мурад Саидов не имеет никакого отношения к правительству Чеченской Республики. Это люди, которые были заняты бизнесом, и это было их выяснение отношений, они поддерживали деловые отношения. Здесь мы полностью уповаем на закон, его справедливость и соответствие Уголовному кодексу», — прокомментировал РБК министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По одной из версий потасовка произошла из-за отказа предпринимателя Алиева передавать долю в бизнесе Саидову.

 

09:41, 08 февраля, 2019
Дарья Снидкова
210
0
#оружие\n#драка\n#предприниматели\n#Чечня\n#вымогательство\n#задержание

 

 

 


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