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Почти месяц приставы по всей России ищут мать, похитившую 5 детей из Карелии

16:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
63
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#дети\n#розыск\n#Карелия\n#ФССП\n#поиск
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Поиск идет с середины октября.

Карелия. Судебные приставы страны разыскивают мать, которая похитила пятерых несовершеннолетних детей из города Костомукша в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления.

По информации приставов, Лидия Киселева 1982 года рождения вывезла из города в неизвестном направлении ребят, старшему из которых, вероятно, 13 лет.

«При этом, на исполнении у судебных приставов находятся исполнительные производства об ограничении в родительских правах Киселевой Лидии Константиновны и Киселева Анатолия Александровича, 20.04.1978 года рождения и передаче детей на попечение органов опеки и попечительства», - говорится в сообщении.

Розыск начался 10 октября 2018 года.

Пропали Киселевы Мирослава и Ульяна 2014 года рождения, Ярослав 2013 года рождения, Алексей – 2008 года и Никита – 2005 года.

Приставы просят людей, имеющих сведения о местонахождении детей и женщины сообщать в УФССП России по Республике Карелия.

 

 

 

16:30, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
63
0
#дети\n#розыск\n#Карелия\n#ФССП\n#поиск

 

 

 


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