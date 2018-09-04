После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» проверят на брак

Ранее в бытовом отсеке «Союза МС-09» экипаж нашел микротрещину.

Байконур. Казахстан. Все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в производстве в подмосковном Королеве, проверят на брак. Об этом пишут РИА «Новости».

Так, на Байконуре находятся три корабля: «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10».

На различных этапах производства на сегодняшний день находятся более десятка аппаратов. Срок изготовления каждого из них занимает около 2,5 лет.

Напомним, поводом к проверке стал инцидент с утечкой воздуха на «Союзе МС-09». Экипаж обнаружил микротрещину в бытовом отсеке корабля. Позже выяснилось, что утечка могла произойти из-за отверстия от сверла, которое было закрыто клеем.

Версию производственного брака подтвердили в Роскосмосе.