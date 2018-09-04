play
pause
  • $ 67.74 ↓
  • € 78.64 ↓

После инцидента с утечкой воздуха все корабли «Союз» проверят на брак

10:22, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
10:22, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
307
0
#космос\n#Казахстан\n#Москва\n#Россия\n#корабли\n#космический объект
Фото: wikipedia.org
307
0

Ранее в бытовом отсеке «Союза МС-09» экипаж нашел микротрещину.

Байконур. Казахстан. Все космические корабли «Союз» и «Прогресс», находящиеся на космодроме Байконур и в производстве в подмосковном Королеве, проверят на брак. Об этом пишут РИА «Новости».

Так, на Байконуре находятся три корабля: «Союз МС-11», «Союз МС-10» и грузовой «Прогресс МС-10».

На различных этапах производства на сегодняшний день находятся более десятка аппаратов. Срок изготовления каждого из них занимает около 2,5 лет.

Напомним, поводом к проверке стал инцидент с утечкой воздуха на «Союзе МС-09». Экипаж обнаружил микротрещину в бытовом отсеке корабля. Позже выяснилось, что утечка могла произойти из-за отверстия от сверла, которое было закрыто клеем.

Версию производственного брака подтвердили в Роскосмосе.

10:22, 04 сентября, 2018
Анна Торхова
307
0
#космос\n#Казахстан\n#Москва\n#Россия\n#корабли\n#космический объект

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на билеты после появления в Удмуртии «Аэрофлота»

09:30, 30 августа, 2018
15448

Появились цены на рейсы «Аэрофлота» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск

11914
12:29, 29 августа, 2018

МВД Удмуртии возглавил полковник Алексей Попов

9064
19:31, 28 августа, 2018

Следователи Удмуртии проверят сообщение о внутриутробной смерти ребенка в Ижевске

6607
15:35, 29 августа, 2018

В Ижевске пьяный водитель без прав врезался в троллейбус

4718
13:10, 30 августа, 2018

В Сочи после посадки загорелся самолет авиакомпании «Ютэйр» с пассажирами на борту

10:15, 01 сентября, 2018
3386

ФСИН рассказала, во сколько рублей обходится содержание заключенных в России

2523
12:45, 03 сентября, 2018

Четырех российских биатлонистов поймали на допинге

2472
16:50, 30 августа, 2018

Пришедшие проститься с Иосифом Кобзоном проводили певца аплодисментами

2139
14:34, 02 сентября, 2018

Ростуризм уточнил количество пострадавших россиян в ДТП в Турции

2121
12:50, 29 августа, 2018

На борту самолета Детройт – Париж ввели режим ЧС

12:40, 31 августа, 2018
8520

В Австралии на лодку рыбаков напал крокодил

4321
18:20, 28 августа, 2018

Медвежонок облюбовал гамак на заднем дворе дома жительницы США

2882
15:09, 02 сентября, 2018

В СБУ опровергли причастность Киева к убийству главы ДНР Захарченко

2112
19:23, 01 сентября, 2018

Олимпийский чемпион из Германии Кристиан Шенк признался в употреблении допинга

2023
10:30, 29 августа, 2018

Мультимедиа

Фестиваль "Тыло толэзь" ("Огненная луна")

Чей воршуд будете?

Удмуртия в минуту: фан-зона без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск

03 сентября, 2018