Суд арестовал мэра Оренбурга на два месяца

Он подозревается в получении взятки в размере 600 тыс. рублей.

Оренбург. Оренбургская область. Мэра Оренбурга суд арестовал на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Оренбургской области.

По версии следствия, в мае 2018 года заместитель главы Геннадий Борисов в сговоре с мэром Евгением Араповым получили взятку в размере 600 тыс. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций.

Глава подозревается в получении взятки в крупном размере за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Арапов не признает вину, от дачи показаний отказался. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что мэра задержали 14 августа.