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Суд арестовал мэра Оренбурга на два месяца

19:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#арест\n#мэр\n#взятка\n#Оренбург\n#криминал
Фото: pxhere.com
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Он подозревается в получении взятки в размере 600 тыс. рублей.

Оренбург. Оренбургская область. Мэра Оренбурга суд арестовал на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Оренбургской области.

По версии следствия, в мае 2018 года заместитель главы Геннадий Борисов в сговоре с мэром Евгением Араповым получили взятку в размере 600 тыс. рублей от генерального директора одной из коммерческих организаций.

Глава подозревается в получении взятки в крупном размере за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Арапов не признает вину, от дачи показаний отказался. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что мэра задержали 14 августа.

19:00, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
396
0
#арест\n#мэр\n#взятка\n#Оренбург\n#криминал

 

 

 


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