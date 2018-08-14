Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Евгению Арапову инкриминируют покровительство предпринимателю в сфере строительства.

Оренбург. Мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщается в оффициальном аккаунте Следственного комитета России в «Твиттере», задержание произлшло во вторник, 14 августа.



Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, Арапов получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. - Борисову.



Евгения Арапова задержали в качестве подозреваемого. Устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в его служебном кабинете.



Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте