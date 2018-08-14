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Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

19:57, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
19:57, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
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#чиновники\n#взятка\n#Оренбург\n#задержание
Фото: orenburg.ru
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Евгению Арапову инкриминируют покровительство предпринимателю в сфере строительства.

Оренбург. Мэра Оренбурга Евгения Арапова задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщается в оффициальном аккаунте Следственного комитета России в «Твиттере», задержание произлшло во вторник, 14 августа.

Совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, Арапов получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. - Борисову.

Евгения Арапова задержали в качестве подозреваемого. Устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых в его служебном кабинете.

Следствие планирует предъявить Арапову обвинение и ходатайствовать перед судом о его аресте

19:57, 14 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
153
0
#чиновники\n#взятка\n#Оренбург\n#задержание

 

 

 


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