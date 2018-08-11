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В Астрахани задержали владелицу детского сада, где связывали детей

14:46, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
14:46, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
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#дети\n#детские сады\n#следствие\n#Астраханская область\n#происшествие
Фото: Пресс-служба СКР
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В частном саду не было квалифицированных сотрудников.

Астраханская область. В Астраханской области задержали владелицу детского сада, где связывали детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Видео, на котором видно, как дети в одном из детских садов города Астрахани спят связанными, появилось в СМИ. Следователи провели проверку, а после возбудили уголовное дело.

Сообщается, что местная жительница вместе с мужем организовала детский сад.

«Подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, являясь ответственными лицами за качество оказываемых ими услуг, не имея квалифицированного персонала: воспитателей, нянь и поваров, в период с декабря 2016 по август 2018 года заключали с физическими лицами договоры на оказание услуг няни», - отмечается в сообщении.

Владельцы детского сада должны были организовать режим дня, кормление детей, прогулки, сон, уход и присмотр. Сотрудники справиться с обязанностями не смогли, а потому стали связывать малышей по рукам и ногам.

Подозреваемых задержали.

14:46, 11 августа, 2018
Ксения Чернова
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#дети\n#детские сады\n#следствие\n#Астраханская область\n#происшествие

 

 

 


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