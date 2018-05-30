Повредившего картину Репина в Третьяковке вандала арестовали на два месяца

Игорь Подпорин будет находиться под стражей до 26 июля.

Москва. Повредившего картину художника Ильи Репина в Третьяковке вандала арестовали на два месяца. По решению суда, Игорь Подпорин будет находиться под стражей до 26 июля, сообщают «Известия».

Против него выдвинуто обвинение в порче особо ценных объектов. Согласно законодательству, он может отправиться в тюрьму на 6 лет, а также заплатить штраф в 6 млн рублей.

Напомним, акт вандализма в Третьяковской галерее Игорь Подпорин совершил 25 мая. Он несколько раз ударил картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» стойкой ограждения. В результате холст серьезно пострадал: на фигуре царевича полотно порвалось в трех местах.

