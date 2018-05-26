В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

Стойкой ограждения хулиган нанес удары по полотну «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Москва. Известное всем россиянам со школьной скамьи полотно «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» кисти Ильи Репина пострадало от нападения вандала. Как сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи, инцидент произошел в пятницу, 25 мая.

Около 9 часов вечера, незадолго до закрытия музея, один из посетителей прорвался сквозь группу сотрудников к знаменитой картине и несколько раз ударил по ней металлической стойкой ограждения. Нападавшему удалось пробить толстое стекло защиты и нанести серьезные повреждения историческому полотну.

«Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное – изображения лиц и рук царя и царевича – не пострадали», - сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники службы безопасности задержали вандала и передали полиции. С ним ведутся следственные действия. Картина изъята из экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея, где ее будут восстанавливать специалисты. О случившемся проинформировано руководство Минкультуры России.

Произведение Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» было написано в конце ХIХ века. В основе - сюжет из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, согласно которому царь убил своего сына и наследника ударом жезла в приступе гнева. Будучи представлена публике, картина вызвала массу восторженных отзывов критиков.

К сожалению, работа заинтересовала не только настоящих ценителей искусства. В 1913 году душевнобольной трижды порезал холст ножом. В реставрации полотна участвовали как сам автор, так и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь. Картина была восстановлена, но с тех пор находится под пристальным наблюдением специалистов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.