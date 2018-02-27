Он мог находиться в сговоре с арестованным ранее врио премьер-министра республики Абдусамадом Гамидовым.

Махачкала. Министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова заподозрили в растрате 400 млн рублей. Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных кругах, в доме чиновника сотрудники спецслужб проводят обыск.

По информации агентства, Казибеков мог находиться в сговоре с бывшим временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Абдусамадом Гамидовым. Якобы они завышали цены во время работы в регионе адресной программы по переселению людей из аварийного жилья.

В частности, Казибеков и Гамидов обманывали жителей Дербента. По словам источника, квадратный метр жилья стоил 25,450 рублей, однако горожанам его предоставляли за 34,850 рублей. Таким образом, в результате их действий из бюджета было растрачено 400 млн рублей.

Напомним, в начале февраля Абусамада Гамидова Басманный суд Москвы арестовал на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, следствие обнаружило три эпизода незаконных действий.