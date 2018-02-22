В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

Замглавы сельской администрации ранил своего начальника.

Плиево. Ингушетия. Драка между двумя чиновниками в Ингушетии закончилась поножовщиной. В селе Плиево Назранского района повздорили замглавы местной администрации и его непосредственный начальник, сообщают Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости».

Конфликт, произошедший вечером 21 февраля, быстро перерос в потасовку. Кроме вышеупомянутых зачинщиков, к ней подключились еще несколько человек.

Во время драки заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику. От холодного оружия пострадал еще один участник. Третий получил телесные повреждения иного характера. Все они доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.