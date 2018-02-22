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В Ингушетии произошла поножовщина между чиновниками

15:42, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
15:42, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#Ингушетия\n#драка\n#конфликт\n#чиновники\n#скандал\n#нож.
Фото: pixabay.com
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Замглавы сельской администрации ранил своего начальника.  

Плиево. Ингушетия. Драка между двумя чиновниками в Ингушетии закончилась поножовщиной. В селе Плиево Назранского района повздорили замглавы местной администрации  и его непосредственный начальник, сообщают Известия.ру со ссылкой на РИА «Новости». 

Конфликт, произошедший вечером 21 февраля, быстро перерос в потасовку. Кроме вышеупомянутых зачинщиков, к ней подключились еще несколько человек. 

Во время драки заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику. От холодного оружия пострадал еще один участник. Третий получил телесные повреждения иного характера. Все они доставлены в больницу.   

По данному факту проводится расследование.

15:42, 22 февраля, 2018
Евгений Кандаков
669
0
#Ингушетия\n#драка\n#конфликт\n#чиновники\n#скандал\n#нож.

 

 

 

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