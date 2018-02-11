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      Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич прибыл на место крушения самолета Ан-148

      21:22, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      21:22, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      449
      0
      #авиакатастрофа\n#Михаил Бабич\n#люди\n#авиаперелёты\n#трагедия\n#Московская область\n#пассажиры\n#происшествие
      Фото: pfo.gov.ru
      449
      0

      Он вошел в состав комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

      Степаново. Московская область. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл на место крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как пишет ФедералПресс, он вошел в состав правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.  

      Помимо Михаила Бабича, в состав комиссии также вошел его заместитель Алексей Миронов. При этом ее главой назначен министр транспорта Максим Соколов.  

      Напомним, Ан-148 разбился сегодня днем, спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находился 71 человек, ни один из которых не выжил. В связи с произошедшим СК России возбудил уголовное дело, а руководство авиакомпании принесло соболезнования родным и близким погибших. 

      21:22, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      449
      0
      #авиакатастрофа\n#Михаил Бабич\n#люди\n#авиаперелёты\n#трагедия\n#Московская область\n#пассажиры\n#происшествие

       

       

       

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