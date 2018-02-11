Полпред Президента России в ПФО Михаил Бабич прибыл на место крушения самолета Ан-148

Он вошел в состав комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Степаново. Московская область. Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич прибыл на место крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как пишет ФедералПресс, он вошел в состав правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Помимо Михаила Бабича, в состав комиссии также вошел его заместитель Алексей Миронов. При этом ее главой назначен министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, Ан-148 разбился сегодня днем, спустя несколько минут после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находился 71 человек, ни один из которых не выжил. В связи с произошедшим СК России возбудил уголовное дело, а руководство авиакомпании принесло соболезнования родным и близким погибших.