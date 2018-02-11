Следственный комитет России возбудил дело о крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Кроме того, авиакомпания принесла соболезнования родным и близким погибших.

Степаново. Московская область. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место трагедии выехал глава СКР Александр Бастрыкин.

Кроме того, в Раменском районе Подмосковья начала работать следственная группа. Криминалисты намерены выяснить причины авиакатастрофы.

В то же время в МЧС России сообщили, что на месте падения самолета находятся более 150 спасателей. К ликвидации последствий крушения привлечено более 20 единиц техники. В состояние готовности приведены силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России.

Организована горячая линия для близких пассажиров, летевших рейсом «Москва-Орск».

«Саратовские авиалинии» выпустили пресс-релиз, в котором подтвердили факт падения лайнера. «По информации руководителя полетов Московской службы<…> самолет перестал выходить на связь с диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Авиакомпания приносит глубокие соболезнования родным и близким, погибшим в аварии», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в аэропорту Орска, где должен был приземлиться лайнер, находятся родственники погибших. Как пишет РТ, люди начали приезжать после того, как стало известно об авиакатастрофе. По информации СМИ, с ними работают психологи.

В свою очередь слова поддержки семьям пассажиров и членов экипажа Ан-148 начали высказывать пользователи социальных сетей.

Господи даже не хочется веритьСоболезнования родным и близким#Орск#Москва#крушение#возврощайтесьРодныеВсегда

#Repost @podslushano_orsk with @get_repost ・・・ Очень страшно узнавать и оповещать такие новости... Самолёт АН-148 Саратовских авиалиний, рейсом Москва - Орск сегодня потерпел крушение. На борту находился 71 человек. Жизни всех пассажиров и членов экипажа забрали ангелы... Царство небесное всем погибшим и соболезнования родным и близким... Подписывайтесь на наши проекты: Орск @podslushano_orsk Оренбург @orenpost Новотроицк @podslushano_novotroitsk Ищите нас в Telegram my_orsk ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ФОТО И НОВОСТИ нам в Direct Все права на фото принадлежат их владельцам #podslushano_orsk #подслушано_орск #орскподслушано #подслушано #орск #орчане #orsk #старыйгород #новыйгород #оренбург #orenburg #oren #новотроицк #гай #бузулук #сольилецк #южныйурал #беда #катастрофа #трагедия #крушениесамолета #москваорск #царствонебесное

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» упал в Подмосковье сегодня днем. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.