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      Следственный комитет России возбудил дело о крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      19:20, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      19:20, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      853
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#авиакатастрофа\n#социальные сети\n#люди\n#авиаперелёты\n#трагедия\n#Московская область\n#пассажиры\n#крушение самолета
      Фото: vk.com
      853
      0

      Кроме того, авиакомпания принесла соболезнования родным и близким погибших.

      Степаново. Московская область. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место трагедии выехал глава СКР Александр Бастрыкин.  

      Кроме того, в Раменском районе Подмосковья начала работать следственная группа. Криминалисты намерены выяснить причины авиакатастрофы.  

      В то же время в МЧС России сообщили, что на месте падения самолета находятся более 150 спасателей. К ликвидации последствий крушения привлечено более 20 единиц техники. В состояние готовности приведены силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС России.  

      Организована горячая линия для близких пассажиров, летевших рейсом «Москва-Орск».  

      «Саратовские авиалинии» выпустили пресс-релиз, в котором подтвердили факт падения лайнера. «По информации руководителя полетов Московской службы<…> самолет перестал выходить на связь с диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Авиакомпания приносит глубокие соболезнования родным и близким, погибшим в аварии», - говорится в сообщении.  

      Помимо этого, в аэропорту Орска, где должен был приземлиться лайнер, находятся родственники погибших. Как пишет РТ, люди начали приезжать после того, как стало известно об авиакатастрофе. По информации СМИ, с ними работают психологи.  

      В свою очередь слова поддержки семьям пассажиров и членов экипажа Ан-148 начали высказывать пользователи социальных сетей.  

      Господи даже не хочется веритьСоболезнования родным и близким#Орск#Москва#крушение#возврощайтесьРодныеВсегда

      #Repost @podslushano_orsk with @get_repost ・・・ Очень страшно узнавать и оповещать такие новости... Самолёт АН-148 Саратовских авиалиний, рейсом Москва - Орск сегодня потерпел крушение. На борту находился 71 человек. Жизни всех пассажиров и членов экипажа забрали ангелы... Царство небесное всем погибшим и соболезнования родным и близким... Подписывайтесь на наши проекты: Орск @podslushano_orsk Оренбург @orenpost Новотроицк @podslushano_novotroitsk Ищите нас в Telegram my_orsk ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ФОТО И НОВОСТИ нам в Direct Все права на фото принадлежат их владельцам #podslushano_orsk #подслушано_орск #орскподслушано #подслушано #орск #орчане #orsk #старыйгород #новыйгород #оренбург #orenburg #oren #новотроицк #гай #бузулук #сольилецк #южныйурал #беда #катастрофа #трагедия #крушениесамолета #москваорск #царствонебесное  

      Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» упал в Подмосковье сегодня днем. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. 

      19:20, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      853
      0
      #МЧС\n#Следственный комитет\n#авиакатастрофа\n#социальные сети\n#люди\n#авиаперелёты\n#трагедия\n#Московская область\n#пассажиры\n#крушение самолета

       

       

       

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