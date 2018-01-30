Вода в одной из речек под Тюменью приобрела красный цвет

Местные жители бьют тревогу – речка впадает в Туру, вода из которой поступает в водопровод областного центра.

Молчаново. Тюменская область. Жители Тюмени обеспокоены изменением цвета в одной из речек в окрестностях города. Пост с фотографиями был опубликован в популярном местном паблике ВКонтакте «ЧС Тюмень».

Как пишут очевидцы, красно-оранжевая вода уже неделю течет в речке Молчанке, неподалеку от деревни Молчаново. Местные жители предполагают, что причина в химикатах, которые попали в речку из теплиц, расположенных выше по течению.

Ситуация усугубляется тем, что Молчанка впадает в Туру, вода из которой поступает в тюменский водопровод. Об этом с тревогой пишут многие комментаторы поста.