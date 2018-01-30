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      Вода в одной из речек под Тюменью приобрела красный цвет

      14:33, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      14:33, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      980
      0
      #экология\n#окружающая среда\n#Тюмень\n#вода\n#водопровод\n#природа
      Фото: vk.com/incident_tmn
      980
      0

      Местные жители бьют тревогу – речка впадает в Туру, вода из которой поступает в водопровод областного центра.  

      Молчаново. Тюменская область. Жители Тюмени обеспокоены изменением цвета в одной из речек в окрестностях города. Пост с фотографиями был опубликован в популярном местном паблике ВКонтакте «ЧС Тюмень»

      Как пишут очевидцы, красно-оранжевая вода уже неделю течет в речке Молчанке, неподалеку от деревни Молчаново. Местные жители предполагают, что причина в химикатах, которые попали в речку из теплиц, расположенных выше по течению. 

      Ситуация усугубляется тем, что Молчанка впадает в Туру, вода из которой поступает в тюменский водопровод. Об этом с тревогой пишут многие комментаторы поста.

      14:33, 30 января, 2018
      Евгений Кандаков
      980
      0
      #экология\n#окружающая среда\n#Тюмень\n#вода\n#водопровод\n#природа

       

       

       

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