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      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      15:56, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:56, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
      591
      0
      #дети\n#полиция\n#педофил\n#Москва\n#преступления\n#Челябинск\n#рабство\n#нелегальная продажа
      Фото: pixabay.com
      591
      0

      «Покупателя» жительница Челябинской области нашла через Интернет.

      Москва. В Москве полиция задержала двух женщин, которые намеревались продать для услуг интимного характера малолетнюю девочку. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. 

      По данным следствия, 35-летняя жительница Челябинской области совместно со своей знакомой «реализовала» через Интернет «право первой ночи» в отношении своей 13-летней дочери. Покупателем оказался некий состоятельный мужчина из Москвы, предложивший за «товар» 1,5 млн рублей. Женщины выехали в столицу для переговоров с ним. 

      Встреча состоялась с одном из московских ресторанов, но заключение противоправной сделки пресекли сотрудники полиции. Они задержали «продавщиц» с поличным при получении ими денег. 

      Против женщин возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Их взяли под стражу. Выясняется, не совершали ли они другие подобные преступления. Девочка, которую намеревались продать, отправлена в больницу. 

      Наша справка.

      «Право первой ночи» существовало в средние века в ряде регионов Европы. Суть его заключалась в том, что при вступлении в брак зависимого крестьянина феодал имел право провести первую ночь с его невестой.

      15:56, 18 января, 2018
      Евгений Кандаков
      591
      0
      #дети\n#полиция\n#педофил\n#Москва\n#преступления\n#Челябинск\n#рабство\n#нелегальная продажа

       

       

       

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