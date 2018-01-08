В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

Согласно сообщению авиакомпании, жена футболиста не подчинилась требованиям экипажа и нарушала правила безопасности.

Москва. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ситуацию, связанную со скандалом вокруг супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы. Согласно сообщению перевозчика, ее сняли с рейса Москва-Алматы из-за «деструктивного поведения».

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, во время инцидента жена футболиста не соблюдала правила безопасности, принятые на борту самолета. Согласно рапорту старшего бортпроводника, она требовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей, несмотря на то, что женщина оплатила билет в эконом.

Отмечается, один из детей Аршавиной не был пристегнут ремнем безопасности и не находился в кресле в тот момент, когда самолет готовился к взлету.

«За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом она неоднократно получала предупреждения <…> однако, она продолжала игнорировать требования экипажа» - говорится в сообщении «Аэрофлота».

Кроме того, Алиса Аршавина пыталась надавить на бортпроводников, неоднократно заявляя, что является майором ФСБ.

Напомним, инцидент произошел 6 января. Тогда в СМИ появилась информация, что Алиса Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера.