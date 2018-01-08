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      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      15:14, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      15:14, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      788
      0
      #транспорт\n#Андрей Аршавин\n#Аэрофлот\n#авиаперелёты\n#скандал
      Фото: vk.com
      788
      0

      Согласно сообщению авиакомпании, жена футболиста не подчинилась требованиям экипажа и нарушала правила безопасности.

      Москва. Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ситуацию, связанную со скандалом вокруг супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы.  Согласно сообщению перевозчика, ее сняли с рейса Москва-Алматы из-за «деструктивного поведения».  

      Как отметили в пресс-службе авиакомпании, во время инцидента жена футболиста не соблюдала правила безопасности, принятые на борту самолета. Согласно рапорту старшего бортпроводника, она требовала пересадить в бизнес-класс няню ее детей, несмотря на то, что женщина оплатила билет в эконом.  

      Отмечается, один из детей Аршавиной не был пристегнут ремнем безопасности и не находился в кресле в тот момент, когда самолет готовился к взлету.  

      «За 200 м до взлетно-посадочной полосы госпожа Аршавина отстегнула свой ремень безопасности и ремень ребенка, что категорически запрещено правилами безопасности. При этом она неоднократно получала предупреждения <…> однако, она продолжала игнорировать требования экипажа» - говорится в сообщении «Аэрофлота».  

      Кроме того, Алиса Аршавина пыталась надавить на бортпроводников, неоднократно заявляя, что является майором ФСБ. 

      Напомним, инцидент произошел 6 января. Тогда в СМИ появилась информация, что Алиса Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера. 

      15:14, 08 января, 2018
      Аграфена Костромская
      788
      0
      #транспорт\n#Андрей Аршавин\n#Аэрофлот\n#авиаперелёты\n#скандал

       

       

       

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