Защита Улюкаева попросила суд вернуть дело в прокуратуру

Адвокаты экс-главы Минэкономразвития настаивают на том, что в деле допущены ошибки.

Москва. Защита Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, попросила суд вернуть дело в прокуратуру. Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития настаивают на том, что в материалах уголовного дела допущены ошибки.

Как пишет РТД со ссылкой на РИА «Новости», на заседании в Замоскворецком суде Москвы адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила, что в документах неправильно указаны место и время совершения преступления. По ее словам, в деле фигурирует то Москва, то Гоа. Кроме того, указаны разные месяцы – октябрь и ноябрь.

«У нас ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору из-за допущенных при составлении обвинительного заключения нарушений» - цитируют юриста СМИ.

Отмечается, что сторона обвинения в свою очередь выступила против возвращения дела в прокуратуру.

Напомним, на предыдущем судебном заседании гособвинение сообщило, что Улюкаеву принадлежит 15 квартир. По словам прокурора, недвижимость бывшего министра локализуется в 4 регионах от Москвы до Крыма.