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      Защита Улюкаева попросила суд вернуть дело в прокуратуру

      13:18, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      13:18, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #ошибки\n#уголовное дело\n#адвокат\n#Алексей Улюкаев\n#деньги\n#взятка\n#суд
      Фото: twitter.com
      204
      0

      Адвокаты экс-главы Минэкономразвития настаивают на том, что  в деле допущены ошибки.

      Москва.  Защита Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, попросила суд вернуть дело в прокуратуру. Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития настаивают на том, что в материалах уголовного дела допущены ошибки.  

      Как пишет РТД со ссылкой на РИА «Новости», на заседании в Замоскворецком суде Москвы адвокат Улюкаева  Дариджан Квеидзе заявила, что в документах неправильно указаны место и время совершения преступления. По ее словам, в деле фигурирует то Москва, то Гоа. Кроме того, указаны разные месяцы – октябрь и ноябрь.  

      «У нас ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору из-за допущенных при составлении обвинительного заключения нарушений» - цитируют юриста СМИ.  

      Отмечается, что  сторона обвинения в свою очередь выступила против возвращения дела в прокуратуру.  

      Напомним, на предыдущем судебном заседании гособвинение сообщило, что Улюкаеву принадлежит 15 квартир. По словам прокурора, недвижимость бывшего министра локализуется в 4 регионах от Москвы до Крыма.

      13:18, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      204
      0
      #ошибки\n#уголовное дело\n#адвокат\n#Алексей Улюкаев\n#деньги\n#взятка\n#суд

       

       

       

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