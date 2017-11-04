Семья из четырёх человек погибла при пожаре в Пермском крае

Из-за сильного огня нельзя было проверить, есть ли кто-то в доме.

Пермский край. В Пермском крае в пожаре погибла семья из четырех человек. Сильный огонь не позволял проверить, есть ли кто-то в доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание частного дома произошло в ночь на 4 ноября. После тушения огня, на месте пожара обнаружены тела 41-летнего мужчины, его 39-летней сожительницы, а также их 11-летнего сына и 8-летней дочери, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).