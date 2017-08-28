Родители «пьяного мальчика» из Балашихи хотят получить компенсацию в 10 млн рублей

Потерпевшие подали иск в качестве компенсации морального вреда.

Москва. Родители Алеши Шимко, сбитого в подмосковной Балашихе, подали гражданский иск на 10 миллионов рублей. Как пишет Интерфакс, источник, близкий к ситуации, сообщил, что семья «пьяного мальчика» хочет получить компенсацию морального вреда.

По данным издания, иск предъявлен обвиняемой в совершении ДТП Ольге Алисовой. Однако пока официальных сообщений об этом не поступало.

Напомним, ранее стало известно, что родители сбитого Алеши Шимко отказались от эксгумации тела для проведения повторной экспертизы. Сама трагедия произошла 23 апреля, когда шестилетний мальчик погиб под колёсами машины во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино. Экспертиза выявила в его крови 2,7 промилле алкоголя, что вызвало огромный общественный резонанс.