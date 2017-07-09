СК возбудил уголовное дело после нападения волка на мальчика в Барнауле

Случай произошел 8 июля в местном зоопарке.

Барнаул. Следователи возбудили уголовное дело после нападения волка на 3-летнего мальчика в Барнауле. Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, случай произошел 8 июля в местном зоопарке.

Пострадавший просунул руку в клетку с животным, после чего волк ухватил ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины мальчика госпитализировали.

Дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 238 УК России («Оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Случай произошел 8 июля в местном зоопарке.