Ушел из жизни писатель Даниил Гранин

Литератора не стало в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург. На 99-м году жизни не стало писателя Даниила Гранина. Как пишет Интерфакс, последние несколько дней литератор находился в реанимации одной из больниц северной столицы.

Помимо этого отмечается, что незадолго до кончины писателя подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В настоящее время информация о дате прощания и похоронах неизвестна.

Напомним, Даниил Гранин родился в 1919 году. Широкому кругу читателей известен по романам «Иду на грозу», «Мой лейтенант» и «Однофамилец» и повести «Зубр». В соавторстве с Алесем Адамовичем написал документальную хронику блокадного Ленинграда — «Блокадную книгу».