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      В Башкирии пропал вертолет с тремя людьми на борту

      17:46, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      17:46, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #Башкортостан\n#вертолет\n#поиск\n#происшествие
      Фото: ru.wikipedia.org
      85
      0

      Экипаж подал три сигнала бедствия.

      Башкирия. В Башкирии пропал вертолет «Робинсон», следивший за лесными пожарами, с тремя людьми на борту. Экипаж подал третий сигнал бедствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

      «Экипаж вертолета состоит из трех человек: пилота и двух заказчиков. Они подали уже три сигнала бедствия вручную. Координаты определены. К месту предполагаемого нахождения вертолета отправлены спасатели», - прокомментировал источник.

      4 мая днем вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку в лесистой местности.

      «Вертолет «Робинсон 44» авиакомпании «Лайт Эйр» совершал авиационные работы в районе городе Белорецка по лесоохране. В 15:20 по местному времени он должен был совершить посадку в Белорецке, но не сел, и экипаж на связь не вышел», - отметил старший помощник Уфимского транспортного прокурора Александр Морозов.

      17:46, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #Башкортостан\n#вертолет\n#поиск\n#происшествие
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