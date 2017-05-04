В Башкирии пропал вертолет с тремя людьми на борту

Экипаж подал три сигнала бедствия.

Башкирия. В Башкирии пропал вертолет «Робинсон», следивший за лесными пожарами, с тремя людьми на борту. Экипаж подал третий сигнал бедствия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Экипаж вертолета состоит из трех человек: пилота и двух заказчиков. Они подали уже три сигнала бедствия вручную. Координаты определены. К месту предполагаемого нахождения вертолета отправлены спасатели», - прокомментировал источник.

4 мая днем вертолет «Робинсон» совершил жесткую посадку в лесистой местности.

«Вертолет «Робинсон 44» авиакомпании «Лайт Эйр» совершал авиационные работы в районе городе Белорецка по лесоохране. В 15:20 по местному времени он должен был совершить посадку в Белорецке, но не сел, и экипаж на связь не вышел», - отметил старший помощник Уфимского транспортного прокурора Александр Морозов.