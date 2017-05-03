В Ростовской области российские пограничники открыли стрельбу по контрабандистам

Такие меры позволили пресечь сделку по незаконному перемещению партии контрабанды на сумму более 1 млн рублей.

Ростовская область. В результате погони со стрельбой сотрудники пограничного управления по Ростовской области задержали контрабандистов на границе с Украиной. Преступники планировали перевести через границу крупную партию контрабанды на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает «Газета.Ру».

«В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109 — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, автомобили контрабандистов выполняли опасные маневры, чем создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. Российские пограничники сделали предупредительные выстрелы, а затем применили оружие.

Задержанные не пострадали. В ходе погони один из автомобилей контрабандистов перевернулся.