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      В Ростовской области российские пограничники открыли стрельбу по контрабандистам

      11:28, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:28, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #пограничники\n#Ростов-на-Дону\n#контрабанда\n#происшествие\n#стрельба
      Фото: twitter.com/gazetaru
      140
      0

      Такие меры позволили пресечь сделку по незаконному перемещению партии контрабанды на сумму более 1 млн рублей.

      Ростовская область. В результате погони со стрельбой сотрудники пограничного управления по Ростовской области задержали контрабандистов на границе с Украиной. Преступники планировали перевести через границу крупную партию контрабанды на сумму свыше 1 млн рублей, сообщает «Газета.Ру».

      «В ходе задержания участников противоправной деятельности пограничному наряду пришлось применить оружие. Злоумышленники путем переброса через границу получили контрабандный товар и попытались на двух автомашинах — УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109 — прорваться вглубь российской территории, игнорируя законные требования пограничников об остановке», — отметили в пресс-службе ПУ ФСБ по Ростовской области.

      По данным ведомства, автомобили контрабандистов выполняли опасные маневры, чем создавали угрозу жизни и здоровью сотрудникам. Российские пограничники сделали предупредительные выстрелы, а затем применили оружие.

      Задержанные не пострадали. В ходе погони один из автомобилей контрабандистов перевернулся.

      11:28, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      140
      0
      #пограничники\n#Ростов-на-Дону\n#контрабанда\n#происшествие\n#стрельба
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