Порядка 20 пассажиров рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности

Пострадавших госпитализировали, экипаж и воздушное судно не пострадали и уже вылетели обратным рейсом в Москву.

Москва. Порядка 20 пассажиров рейса Москва-Бангкок пострадали из-за того, что лайнер попал в воздушную яму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть, обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало. В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», - пишет агентство.

Пострадавших госпитализировали. От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим.

Всего на борту находилось более 300 человек.

«Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву», - сказал источник «Интерфакс».