  • $ 56.98 ↑
  • € 62.04 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Порядка 20 пассажиров рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности

      10:08, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      10:08, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      180
      0
      #Москва\n#пассажиры\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      180
      0

      Пострадавших госпитализировали, экипаж и воздушное судно не пострадали и уже вылетели обратным рейсом в Москву.

      Москва. Порядка 20 пассажиров рейса Москва-Бангкок пострадали из-за того, что лайнер попал в воздушную яму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

      «Самолет Boeing 777 неожиданно попал в зону сильной турбулентности перед началом снижения. То есть, обязательства пристегнуть ремни на этот момент отсутствовало. В результате сильного толчка самолет подбросило на 100-200 метров вверх, часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», - пишет агентство.

      Пострадавших госпитализировали. От удара салон самолета частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим.

      Всего на борту находилось более 300 человек.

      «Самолет приземлился штатно. На аэродроме его ждали многочисленные экипажи скорой помощи, пожарные и полиция. Экипаж и воздушное судно не пострадали. Самолет уже вылетел обратным рейсом в Москву», - сказал источник «Интерфакс». 

      10:08, 01 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      180
      0
      #Москва\n#пассажиры\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа