Следственный комитет предложил отобрать льва, напавшего на подростка в Энгельсе

24 апреля 16-летнего мальчика госпитализировали с рваными укусами кисти, бедер и ягодицы.

Энгельс. Саратовская область. Следственный комитет предложил прокурору Саратовской области и врио губернатора области через суд отобрать льва, покусавшего 16-летнего подростка в Энегльсе. У подростка диагностировали многочисленные рваные раны на ягодицах, бедрах и кисти руки, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитет России по Саратовской области.

«На основании полученной первоначальной информации по инициативе руководителя следственного управления временно исполняющему обязанности губернатора Саратовской области и прокурору региона направлены письма с просьбой предъявить соответствующие исковые требования об отобрании животного у лиц, которые, пренебрегая мерами безопасности, содержат льва в домашних условиях», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, на Мостотряде. При нападении льва, которого выгуливала владелица, беззащитному ребенку чудом избежал тяжелых травм.