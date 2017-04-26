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      Следственный комитет предложил отобрать льва, напавшего на подростка в Энгельсе

      16:55, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:55, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      115
      0
      #животные\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавший ребенок
      Фото: pixabay.com
      115
      0

      24 апреля 16-летнего мальчика госпитализировали с рваными укусами кисти, бедер и ягодицы.

      Энгельс. Саратовская область. Следственный комитет предложил прокурору Саратовской области и врио губернатора области через суд отобрать льва, покусавшего 16-летнего подростка в Энегльсе. У подростка диагностировали многочисленные рваные раны на ягодицах, бедрах и кисти руки, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитет России по Саратовской области.

      «На основании полученной первоначальной информации по инициативе руководителя следственного управления временно исполняющему обязанности губернатора Саратовской области и прокурору региона направлены письма с просьбой предъявить соответствующие исковые требования об отобрании животного у лиц, которые, пренебрегая мерами безопасности, содержат льва в домашних условиях», - говорится в сообщении.

      Инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, на Мостотряде. При нападении льва, которого выгуливала владелица, беззащитному ребенку чудом избежал тяжелых травм.

       

      16:55, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      115
      0
      #животные\n#происшествие\n#нападение\n#пострадавший ребенок
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