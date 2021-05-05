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Российский блогер “сфотографировал” Ивана Грозного

15:50, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
Российский блогер “сфотографировал” Ивана Грозного
15:50, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
196
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#Россия\n#технологии\n#Иван Грозный\n#история
Фото: denissexy/Telegram
196
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Портрет царя воссоздан с помощью нейросетей.

Москва. Российский блогер Денис Ширяев в своем Telegram-канале выложил фотопортрет Ивана IV Грозного. Облик царя воссоздан с помощью технологии нейросетей. Об этом пишет “Газета.ru”.

Блогер подчеркнул, что получившийся портрет лишь предположительно может совпадать с внешностью знаменитого монарха. “Метод не исторически аккуратный - это просто догадка нейронок", - пояснил Ширяев.

Он отметил, что в качестве исходного материала для портрета он использовал бюст Грозного, созданный советским антропологом Михаилом Герасимовым. Археолог и скульптор Герасимов в 1940-х годах разработал метод восстановления внешнего облика человека на основе его останков. Ему принадлежит авторство бюстов таких исторических личностей, как Андрей Боголюбский, Тамерлан, Ярослав Мудрый, Федор Ушаков.

Денис Ширяев дополнил портрет Ивана IV шапкой Мономаха, дорисовав ее в компьютерном фоторедакторе.

15:50, 05 мая, 2021
Андрей Поносов
196
0
#Россия\n#технологии\n#Иван Грозный\n#история