«Звезда смерти»: в России рассекретили советскую боевую космическую станцию

Обитаемый спутник-разведчик «Алмаз» мог вести огонь на поражение в космосе.



Реутов. Московская область. Советский космический аппарат «Алмаз», предназначенный для фоторазведки и борьбы с орбитальной техникой противника, показали российским телезрителям. Станцию создали в 60-е годы ХХ века, сообщает «360 градусов» со ссылкой на ТК «Звезда».

«Алмаз» продемонстрировали в эфире телепрограммы «Военная приемка». Разработанный конструкторами «НПО машиностроения» под руководством Владимира Челомея спутник мог маневрировать с помощью 17 двигателей как в автоматическом режиме, так и в ручном.

Для защиты от нападения станцию вооружили спаренной автоматической пушкой калибра 23 мм, приспособленной для стрельбы в условиях невесомости. В ходе космических испытаний оружие было признано пригодным для стрельбы очередями. Также аппарат мог атаковать противника ракетой с кассетной боевой частью. Кроме того, для защиты «Алмаза» мог быть использован космический истребитель-перехватчик.

Но главной задачей советской «Звезды смерти» была фоторазведка. Для этого ее снабдили телескопом-фотоаппаратом «Агат» с диаметром зеркала 1,9 метра. Кроме того, «Алмаз» был способен вести радиоперехват и управлять наземными военными объектами с орбиты.

На борту находился экипаж, для которого были оборудованы комфортные спальные места и туалет. Как рассказал член первого отряда советских космонавтов, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов, станция расходовала всего 150 граммов топлива в день и по многим характеристикам превосходила «Мир» и МКС.

Кроме того, в программе были показаны разработанные воронежским КБ «Химавтоматика» советские космические лазеры, способные прожигать броню на расстоянии 200 метров. Как уточнил главный конструктор Виктор Горохов, такое оружие наиболее эффективно именно в условиях космоса, где ему не мешает атмосфера.