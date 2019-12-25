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Удмуртия вошла в ТОП-30 инновационных регионов России

16:09, 25 декабря, 2019
Юрий Абашев
Удмуртия вошла в ТОП-30 инновационных регионов России
16:09, 25 декабря, 2019
Юрий Абашев
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#информатика\n#информационная среда\n#информационные технологии\n#Александр Бречалов\n#ИТ-сфера
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
186
0

Средний оборот ИТ-компаний республики превышает 15 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Глава республики Александр Бречалов обсудил сотрудничество в ИТ-сфере с президентом ГК «InfoWatch» Натальей Касперской. По её словам, Удмуртия рассматривается как территория для интеграции наработок по информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Удмуртии презентовал Наталье Касперской инвестиционные возможности региона в сфере информационных технологий.  Компания PricewaterhouseCoopers провела в 2019 году аудит, по результатам которого республика вошла в ТОП-30 инновационных регионов с большим опытом в реализации государственно-частного партнёрства.

«Сегодня оборот ИТ-компаний Удмуртии превышает 15 млрд рублей, более 8 600 человек трудится в отрасли. В Удмуртии реализуется проект «ИТ-вектор образования», в котором участвуют 45 школ республики, колледжи и два ведущих вуза. Ежегодно из вузов Удмуртии выпускается более 600 ИT-специалистов», — сказал Александр Бречалов.

Глава республики отметил возможный перенос центра исследований информационной безопасности «InfoWatch» в Удмуртскую Республику и открытие совместной лаборатории в Институте права и безопасности УдГУ.

Также Удмуртия в числе первых начала реализацию проекта по удержанию кадров и привлечению новых специалистов. С ноября 2019 года любой сотрудник ИТ-компании может получить ипотечный кредит со ставкой от 7,95%. А для компаний из других регионов, при регистрации в Удмуртии, предлагаются льготные налоговые ставки по УНС.

«Мы рассматриваем Удмуртию как территорию, куда можно интегрировать наши наработки в сфере информационной безопасности. Мы готовы делиться опытом с партнерами, включая экспорт готовых решений, их локализацию и обучение сотрудников», — рассказала Наталья Касперская.

16:09, 25 декабря, 2019
Юрий Абашев
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#информатика\n#информационная среда\n#информационные технологии\n#Александр Бречалов\n#ИТ-сфера

 

 

 


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