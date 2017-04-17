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      Российский робот «Федор» напугал Запад

      19:13, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:13, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      549
      0
      #Россия\n#ученые\n#роботы\n#новые технологии
      Фото: twitter.com/smnewsru
      549
      0

      Киборг уже умеет стрелять с двух рук.

      Москва. Российские ученые разрабатывают киборг F.E.D.O.R. (Final Experimental Demonstration Object Research), или «Федор», который успел напугать Запад своими интеллектуальными возможностями. «Терминатор» умеет стрелять с двух рук, сообщает «ИноСМИ».

      В будущем его планируют отправить в космос на корабле «Федерация», который еще только разрабатывается. Создатели «Федора» работают над его программным обеспечением, позволяющим роботу самостоятельно принимать решения.

      По мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, основная задача «Федора» не связана с борьбой с врагами. «Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идет работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений», - написал он на своей странице в «Твиттере».

      Russian Terminator Humanoid Robot FEDOR Learns To Shoot With Both Hands

      Russia's space-bound humanoid robot FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) is being trained to shoot guns from both of its hands. The activity will help improve the android's motor skills and decision-making, according to its creators, who have also tried to address concerns that they're developing a real-life Terminator.

      Дмитрий Рогозин on Twitter

      который будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах

      19:13, 17 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      549
      0
      #Россия\n#ученые\n#роботы\n#новые технологии
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