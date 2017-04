Российский робот «Федор» напугал Запад

Москва. Российские ученые разрабатывают киборг F.E.D.O.R. (Final Experimental Demonstration Object Research), или «Федор», который успел напугать Запад своими интеллектуальными возможностями. «Терминатор» умеет стрелять с двух рук, сообщает «ИноСМИ».

В будущем его планируют отправить в космос на корабле «Федерация», который еще только разрабатывается. Создатели «Федора» работают над его программным обеспечением, позволяющим роботу самостоятельно принимать решения.

По мнению вице-премьера Дмитрия Рогозина, основная задача «Федора» не связана с борьбой с врагами. «Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идет работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений», - написал он на своей странице в «Твиттере».

Russia's space-bound humanoid robot FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) is being trained to shoot guns from both of its hands. The activity will help improve the android's motor skills and decision-making, according to its creators, who have also tried to address concerns that they're developing a real-life Terminator.