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      В России появится тяжелый беспилотник для спасения людей в 2018 году

      16:35, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:35, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #новые технологии\n#спасение\n#беспилотник
      Фото: pixabay.com
      87
      0

      Он сможет находить пострадавших даже без сигналов GPS и ГЛОНАСС, задействуя лишь внутренние системы геопозиционирования.

      Москва. В 2018 году в России появится тяжелый беспилотник, предназначенный для спасения людей. БАС ЮРИК (беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции вертикального взлета и посадки) представляет собой мультикоптер, сообщают «Аргументы и Факты». Он сможет приземляться в любом месте и выполнять срочную эвакуацию раненых на несколько километров от места происшествия.

      Разработчиками аппарата стали участники группы НПО «Авиационно-космические технологии» и АО «Электроавтоматика». Главный конструктор изделия Александр Бегак сообщил, что демонстратор в настоящее время проходит испытания.

      Предполагается, что дрон будет развивать скорость до 200 километров в час при дальности полета до 100 километров. В разобранном виде он может вместиться в микроавтобус. При весе в 110 кг мультикоптер сможет поднимать в воздух груз в 120 кг. По мнению главного конструктора, подготовка к полету не займет больше 15 минут.

      БАС ЮРИК сможет находить людей с помощью собственных внутренних систем геопозиционирования без сигналов GPS и ГЛОНАСС.

      Разработчики планируют представить демонстратор на выставке Helirussia-2017, а действующий прототип – на МАКС-2017. Серийное производство намечено на 2018 год.

      16:35, 10 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      87
      0
      #новые технологии\n#спасение\n#беспилотник
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