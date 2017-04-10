В России появится тяжелый беспилотник для спасения людей в 2018 году

Он сможет находить пострадавших даже без сигналов GPS и ГЛОНАСС, задействуя лишь внутренние системы геопозиционирования.

Москва. В 2018 году в России появится тяжелый беспилотник, предназначенный для спасения людей. БАС ЮРИК (беспилотная автоматическая система юстировки работ исследуемой конструкции вертикального взлета и посадки) представляет собой мультикоптер, сообщают «Аргументы и Факты». Он сможет приземляться в любом месте и выполнять срочную эвакуацию раненых на несколько километров от места происшествия.

Разработчиками аппарата стали участники группы НПО «Авиационно-космические технологии» и АО «Электроавтоматика». Главный конструктор изделия Александр Бегак сообщил, что демонстратор в настоящее время проходит испытания.

Предполагается, что дрон будет развивать скорость до 200 километров в час при дальности полета до 100 километров. В разобранном виде он может вместиться в микроавтобус. При весе в 110 кг мультикоптер сможет поднимать в воздух груз в 120 кг. По мнению главного конструктора, подготовка к полету не займет больше 15 минут.

БАС ЮРИК сможет находить людей с помощью собственных внутренних систем геопозиционирования без сигналов GPS и ГЛОНАСС.

Разработчики планируют представить демонстратор на выставке Helirussia-2017, а действующий прототип – на МАКС-2017. Серийное производство намечено на 2018 год.