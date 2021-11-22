После введения QR-кодов на транспорте в Татарстане резко подорожали услуги такси

За одно утро в троллейбусы, трамваи и метро столицы региона не пустили 500 пассажиров.

Казань. Татарстан. Водители такси стали брать с пассажиров повышенную плату после введения QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказал корреспонденту агентства таксист одного из сервисов, действующих в Казани, раньше за проезд от остановки «Энергоуниверситет» до улицы Авангардной он брал с пассажира 250 рублей. С 22 ноября стоимость проезда по данному маршруту подорожала на 170 рублей.

Скачок цен заметили пользователи соцсетей. В городских группах многие выражают возмущение поведением перевозчиков. Чтобы не тратить слишком большие деньги за проезд до работы, казанцы начали создавать в мессенджерах сообщества по поиску водителей и попутчиков. Однако пассажиров в них больше, чем водителей, отмечает «Интерфакс».

Напомним, по QR-кодам в автобусы, трамваи, троллейбусы и метро в регионе начали пускать с 22 ноября. Электронный символ подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса, недавно перенесенное заболевание либо наличие медотвода. Чтобы справиться с новой задачей, транспортные предприятия столицы Татарстана объявили массовый набор специальных контролеров.

Как сообщает RT, за одно только утро 22 ноября в общественный электротранспорт и метрополитен Казани не пустили порядка 500 пассажиров, не предъявивших при входе данный документ.