В Казани начали набирать QR-контролеров для метро

Ранее власти республики объявили обязательным предъявление кода о вакцинации на транспорте.



Казань. Татарстан. Казанское предприятие «Метроэлектротранс» вынуждено срочно искать десятки контролеров QR-кодов. Как пишет «Интерфакс», объявление о найме появилось в телеграм-канале компании.

Контролеры будут проверять наличие кодов у пассажиров на станциях метро. Предлагаются разные варианты трудового графика: 2 дня через 2 сменами с 6 утра до 6 часов вечера, либо с полудня до полуночи. Зарплата — 20 тыс. рублей в месяц.

Ранее власти Татарстана объявили о введении с 22 ноябряпроезда в общественном транспорте, включая междугородний, только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или о медотводе от прививок. Нарушителям грозят штрафы до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., а для организаций — до 300 тыс. рублей.