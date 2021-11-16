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В Казани начали набирать QR-контролеров для метро

16:55, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Казани начали набирать QR-контролеров для метро
16:55, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#метро\n#общественный транспорт\n#Татарстан\n#Казань\n#работа\n#контроль\n#коронавирус\n#здоровье\n#QR-коды
Фото: vk.com/rt_russian
106
0

Ранее власти республики объявили обязательным предъявление кода о вакцинации на транспорте.

Казань. Татарстан. Казанское предприятие «Метроэлектротранс» вынуждено срочно искать десятки контролеров QR-кодов. Как пишет «Интерфакс», объявление о найме появилось в телеграм-канале компании.

Контролеры будут проверять наличие кодов у пассажиров на станциях метро. Предлагаются разные варианты трудового графика: 2 дня через 2 сменами с 6 утра до 6 часов вечера, либо с полудня до полуночи. Зарплата — 20 тыс. рублей в месяц.

Ранее власти Татарстана объявили о введении с 22 ноябряпроезда в общественном транспорте, включая междугородний, только при наличии QR-кодов о вакцинации от коронавируса, перенесенном COVID-19 или о медотводе от прививок. Нарушителям грозят штрафы до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., а для организаций — до 300 тыс. рублей.

16:55, 16 ноября, 2021
Евгений Кандаков
106
0
#метро\n#общественный транспорт\n#Татарстан\n#Казань\n#работа\n#контроль\n#коронавирус\n#здоровье\n#QR-коды
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