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Татарстан выступил с инициативой ввести QR-коды на межрегиональных поездах и самолетах

16:38, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Татарстан выступил с инициативой ввести QR-коды на межрегиональных поездах и самолетах
16:38, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Татарстан\n#коронавирус\n#здоровье\n#общественный транспорт\n#РЖД\n#авиация\n#ограничения
Фото: pixabay.com
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Власти региона попросили об этом РЖД и Росавиацию.

Казань. Татарстан. Обращение в адрес РЖД и Росавиации подготовили власти Татарстана. В документе предлагается внедрить систему QR-кодов на пассажирских перевозках между регионами России, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Кстати, в самом Татарстане QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или наличии медотвода начнут требовать с 22 ноября во всех видах общественного транспорта - городском, пригородном и междугороднем. Контроль будут производить кондукторы, проводники или водители при посадке.

Татарстан – первый регион России, где вводится подобная мера противодействия распространению COVID-19.

16:38, 11 ноября, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#Татарстан\n#коронавирус\n#здоровье\n#общественный транспорт\n#РЖД\n#авиация\n#ограничения
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