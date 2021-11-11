Татарстан выступил с инициативой ввести QR-коды на межрегиональных поездах и самолетах

Власти региона попросили об этом РЖД и Росавиацию.



Казань. Татарстан. Обращение в адрес РЖД и Росавиации подготовили власти Татарстана. В документе предлагается внедрить систему QR-кодов на пассажирских перевозках между регионами России, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Кстати, в самом Татарстане QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или наличии медотвода начнут требовать с 22 ноября во всех видах общественного транспорта - городском, пригородном и междугороднем. Контроль будут производить кондукторы, проводники или водители при посадке.

Татарстан – первый регион России, где вводится подобная мера противодействия распространению COVID-19.