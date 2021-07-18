Жителям Тывы запретили выходить из дома без крайней необходимости

В республике из-за коронавируса закрывают гостиницы, вещевые рынки и зоны отдыха.

Кызыл. Тыва. Жителям Тывы запретили покидать свои дома без крайней необходимости. На улицу тывинцы могут выходить только по служебной и производственной необходимости. Указ о введении дополнительных ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом подписал врио главы республики Владислав Ховалыга, документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

В детских садах Тывы работают только дежурные группы. Детям до 14 лет разрешено выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Согласно указу, в республике ограничен въезд на водные объекты, закрываются парки и зоны отдыха, запрещена уличная торговля. Под ограничения попали все предприятия сферы услуг и туристического бизнеса, а также магазины, торгующие непродовольственными товарами.

Причиной таких жестких мер в правительстве Тывы назвали «безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования».

Начиная с 14 июня в республике прирост заболеваемости коронавирусом достигает 66% в неделю. В некоторых возрастных группах число заболевших увеличилось в 10 раз.